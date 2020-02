Blaulicht

15:21 Uhr | 14.02.2020

Update: Unfall in Jenfeld

Unfallopfer lief bei Rot über die Ampel

Nachdem es gestern Abend zu einem schweren Unfall in Jenfeld gekommen ist, hat die Polizei heute weitere Informationen zum Unfallhergang bekannt gegeben. So lief ein Fußgänger an der Kreuzung Jenfelder Allee/Kuehnstraße bei Rot über die Ampel, wo er von einem abbiegenden PKW erfasst wurde. Dabei prallte er gegen die Windschutzscheibe und erlitt schwere Verletzungen. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht.