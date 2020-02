Verkehr

14:44 Uhr | 14.02.2020

Ab 15. April

Bewohnerparken in Schanze und Karoviertel

Ab dem 15. April treten in der Sternschanze und im Karolinenviertel zwei neue Bewohner-Parkgebiete in Kraft. Dann gilt dort eine Parkscheinpflicht, von der Anwohner mit Bewohnerparkausweisen ausgenommen sind. Der Landesbetrieb Verkehr hatte nach Beschwerden der Anwohner zur Parksituation eine umfassende Untersuchung in den betroffenen Gebieten angeordnet. Dabei wurde eine hohe Auslastung der Parkplätze durch auswärtige Fahrzeuge festgestellt. Ab dem 09. März können Anwohner beim Landesbetrieb Verkehr für 30 Euro oder online für 25 Euro im Jahr den Bewohnerparkausweis beantragen.