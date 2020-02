Blaulicht

06:45 Uhr | 14.02.2020

Unfall in Jenfeld

Fußgänger prallt gegen Windschutzscheibe

In Jenfeld hat es gestern Abend einen Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger gegeben. An der Kreuzung Jenfelder Allee/ Kuehnstraße ist der männliche Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Peugeot erfasst worden und prallte gegen die Windschutzscheibe. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch unklar ist, wer der Beteiligten zum Unfall-Zeitpunkt eine grüne Ampel hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.