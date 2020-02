Gesellschaft

15:54 Uhr | 13.02.2020

Hamburgerinnen und Hamburger geferagt

Ideenwettbewerb für Schulnamen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe hat einen Ideenwettbewerb für Schulnamen gestartet. Wie der Senat bekannt gab, sollen Hamburgerinnen und Hamburger sowohl in die Namensfindung für bereits bestehende Schulen als auch für 44 neue Schulen in Hamburg mit einbezogen werden. Namensideen können per Brief oder Mail an den Senat geschickt werden, und sollten laut Rabe die jeweilige Schule prägen und zugleich Identität stiften. Außerdem könne der Name eine Anerkennung und Würdigung für Persönlichkeiten sein, die für Schülerinnen und Schüler ein Vorbild sind. Der Ideenwettbewerb ist der erste seiner Art bundesweit.