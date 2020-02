Verkehr

14:28 Uhr | 13.02.2020

So viele wie nie zuvor

Mehr Schwarzfahrer in Hamburg

Bei der Hamburger Hochbahn wurden 2019 so viele Schwarzfahrer erwischt wie nie zuvor. Aus einer kleinen Anfrage der CDU geht hervor, dass 5,2 Prozent der kontrollierten Fahrgäste in Bussen und U-Bahnen keinen gültigen Fahrschein hatten. In den vergangenen Jahren seit 2011 hatte die Quote immer unter fünf Prozent gelegen. Insgesamt verhängte der HVV im vergangenen Jahr 6,6 Millionen Euro an Bußgeld, trieb jedoch nur 3,6 Millionen Euro davon tatsächlich ein. Das liegt vor allem daran, dass viele der Schwarzfahrer nur ein sehr geringes oder gar kein Einkommen haben.