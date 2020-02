Stadtgespraech

14:24 Uhr | 13.02.2020

Demonstration für die Rettung der Hamburger Wälder

Umwelt-Aktivisten besetzen Bäume

Am Dammtor ist am frühen Morgen ein Umwelt-Aktivist auf einen großen Baum geklettert. Dort hängte er ein Transparent auf, um für die Rettung der Hamburger Wälder zu demonstrieren. Auch an der Helgoländer Allee erklommen Umweltschützer mehrere Bäume. Hintergrund ist eine Demonstration der Organisation Robin Wood die morgen um 18:00 Uhr auf dem Fischmarkt stattfindet. Dabei geht es ebenfalls um die Rettung der Hamburger Wälder.