Verkehr

09:11 Uhr | 13.02.2020

Querung soll Bundesstraße werden

Ersatz für die Köhlbrandbrücke in Sicht

Ein Ersatz für die Köhlbrandbrücke scheint in Sicht zu sein: So haben sich, nach verschiedenen Medienberichten, Hamburg und der Bund darauf geeinigt, dass die Köhlbrandquerung den Status einer Bundesstraße erhalten soll. Das wollen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Bunesverkehrsminister Andreas Scheuer heute in Berlin bekannt geben. Die Köhlbrandbrücke muss in den kommenden zehn Jahren ersetzt werden, denn eine erneute Sanierung würde sich nicht lohnen. Zudem ist die Brücke zu niedrig für die großen Frachtschiffe, die nach Hamburg kommen.