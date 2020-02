Politik

17:36 Uhr | 12.02.2020

Ausschnitte aus der Aktuellen Stunde

Letzte Sitzung der Bürgerschaft vor der Wahl

Heute ist die Hamburgische Bürgerschaft zum letzten Mal vor den Wahlen zusammengekommen. In der aktuellen Stunde ging es um die Vorgänge, die bundesweit seit letzter Woche für Aufsehen sorgen - die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Dort hatte sich ein FDP-Abgeordneter mit den Stimmen der AfD wählen lassen. Die FDP-Spitzenkandidatin für Hamburg sagte heute, damit sei in Thüringen ein “schwerer politischer Fehler” begangen worden. In der Debatte, die folgte, versuchten sich die Parteien von der AfD zu distanzieren. Innensenator Grote sagte, der einzige Umgang mit der AfD sei die "totale parlamentarische Isolierung".