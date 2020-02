Stadtgespraech

16:34 Uhr | 12.02.2020

Mögliche gesundheitliche Folgen

Streit um 5G-Netzausbau

Schon heute sollen ca. 1,5 Mio. elektrohypersensible Menschen in Deutschland mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. Es geht hierbei um bereits bestehende Mobilfunknetze. Vor zwei Monaten wurden 18 5G-Antennen in Hamburg in Betrieb genommen. Bis zum Jahresende sollen es über 40 sein.