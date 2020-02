Gesellschaft

15:43 Uhr | 12.02.2020

Unterschriften werden ab heute gesammelt

Volksinitiative für Grundeinkommen gestartet

Die Volksinitiative "Expedition Grundeinkommen" ist heute in Hamburg gestartet. Die Initiative fordert ein staatliches Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen und sammelt hierfür Unterschriften in mehreren Bundesländern. Sollten sich in Hamburg genügend Menschen für das Modellprojekt aussprechen, könnte das bedingungslose Grundeinkommen ab 2023 in der Hansestadt offiziell getestet werden. In den kommenden Wochen will die Initiative vorerst 10.000 Unterschriften sammeln, um die nächste Stufe der Volksgesetzgebung zu erreichen.