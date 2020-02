Politik

14:48 Uhr | 12.02.2020

Hat sich der Senat verrechnet?

Kritiker bemängeln falsche Daten im Klimaplan

Im Vorfeld der Abstimmung über den Klimaplan des Hamburger Senats bezweifeln Kritiker die Richtigkeit einiger verwendeten Klimadaten. Konkret geht es um eine angeblich falsche Ausgangsbasis für den Straßenverkehr. Ein Sprecher der Umweltbehörde sagte Hamburg1 dazu: „Auf die von 1990 bis 1997 existierenden Klimadaten bezogen und beziehen sich noch Gutachter, Journalisten und Politiker. Und zwar zu Recht. Erstens gibt es keine anderen. Zweitens sind und bleiben es amtliche Zahlen. Mit der Einbeziehung dieser Daten ist keineswegs der Klimaplan ungenau. Seit 2003, mit der Gründung eines Statistischen Landesamtes vor 17 Jahren, haben wir in Hamburg belastbare, gültige und zuverlässige Klimadaten mit denen wir sehr gut für Zukunft arbeiten können. Das Klimaschutzgesetz zur CO2-Reduzierung in Hamburg, bleibt das ambitionierteste und strengste in der Bundesrepublik.“ Über das Klimaschutzgesetz und den Klimaplan wird an diesem Abend in der Bürgerschaft abgestimmt.