Politik

13:45 Uhr | 12.02.2020

Wahlkampfabschluss in Schleswig-Holstein

AfD-Veranstaltung außerhalb Hamburgs

Die Hamburger AfD wird ihre Wahlkampfabschlussveranstaltung zur Bürgerschaftswahl außerhalb Hamburgs veranstalten. Wie die Partei mitteilte, sei ihr innerhalb Hamburgs keine geeignete Lokalität zur Verfügung gestellt worden. Deshalb findet die Veranstaltung zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein statt. Auch für die Wahl-Party am Abend der Bürgerschaftswahl konnte die AfD bislang noch keine Räumlichkeiten finden.