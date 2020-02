Verkehr

08:54 Uhr | 12.02.2020

Noch bis zum 21. Februar einsehbar

Ausstellung der Ottensen-Evaluation

Seit gestern werden die Evaluationsergebnisse der autofreien Zone in Ottensen im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung gezeigt. Noch bis zum 21. Februar können sich interessierte Hamburgerinnen und Hamburger über die Ergebnisse der Befragung durch die Technischen Universität Hamburg informieren. Am kommenden Samstag werden die Ergebnisse außerdem von der Leiterin der wissenschaftlichen Auswertung Philine Gaffron von 10.30 bis 13.00 Uhr in der Fabrik Hamburg präsentiert.