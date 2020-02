Blaulicht

18:37 Uhr | 11.02.2020

Im Notfall immer 112 wählen

Bundesweites Twitter-Gewitter der Feuerwehr

Heute, am 11.2. ist passenderweise der europäische Tag des Notrufs. Auch in Hamburg möchte die Feuerwehr damit klar machen: Im Ernstfall muss immer sofort die 112 gewählt werden. Alle Hände voll zu tun hatten die Kollegen der Pressestelle heute also nicht nur aufgrund des Sturmtiefs Sabine, nein, das lag vielmehr an einem großen Gewitter.