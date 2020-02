Stadtgespraech

18:14 Uhr | 11.02.2020

Projekt für Hamburgs digitale Zukunft

Richtfest für "Hammerbrooklyn"

Der Hammerbrooklyn Digital Campus am Stadtdeich hat heute Richtfest gefeiert. Das Projekt steht für die digitale Zukunft Hamburgs. Ursprünglich handelt es sich um den USA-Pavillon, den der New Yorker Architekt James Biber für die Expo 2015 in Mailand entwarf.