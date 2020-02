Stadtgespraech

16:10 Uhr | 11.02.2020

Justizbehörde plant Digitalisierung

Die E-Akte kommt

Die Hamburger Justizbehörde führt bei Gericht und in der Staatsanwaltschaft die elektronische Akte ein. Das gab der Senat heute bekannt. Die sogenannte E-Akte soll die Arbeit, vor allem vor dem Hintergrund immer komplexer werdender Verfahren, erleichtern. Auch aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit gegenüber Akten in Papierform soll die Einführung der E-Akte ab 2026 verpflichtend werden. Hamburg will jedoch schon im kommenden Jahr mit der Umsetzung beginnen.