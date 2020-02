Gesellschaft

15:51 Uhr | 11.02.2020

199.371 SchülerInnen in Hamburg

Schuljahresstatistik 2019/2020

Insgesamt 199.371 Schülerinnen und Schüler besuchen im aktuellen Schuljahr eine Hamburger Schule. Das gab Schulsenator Ties Rabe heute im Rahmen der Präsentation der jährlichen Schuljahresstatistik bekannt. Damit steigt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, wie auch in den Vorjahren, stetig weiter an. In diesem Jahr gab es erstmals mehr Neuanmeldungen an Stadtteilschulen als an Gymnasien. Die Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die eine private Schule besuchen, sank erstmals unter zehn Prozent.