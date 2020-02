Blaulicht

15:50 Uhr | 11.02.2020

Wasserschutzpolizei durchsucht Wohnungen

Razzia bei Hafenmitarbeitern

Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei haben seit heute Vormittag Razzien in Wohnungen von mehreren Hafenmitarbeitern durchgeführt. Auch Unterkünfte in Gewerbegebieten in Fischbek und Wilhelmsburg wurden durchsucht. Die Logistiker, Lokführer und Wagenmeister, die in den Wohnungen leben, sollen seit Mitte 2018 mindestens 80 Container aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen und für rund 200.000 Euro weiterverkauft haben. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.