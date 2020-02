Sport

12:17 Uhr | 11.02.2020

Das komplette Team war zu Gast im Studio

Alster-Damen Deutscher Meister im Hallenhockey

Mit 4:3 gewann der Club an der Alster das Endspiel des Final Four gegen den Düsseldorfer HC. Die Stimmung war auch am Tag danach noch ziemlich ausgelassen.