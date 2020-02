Gesellschaft

13:53 Uhr | 10.02.2020

Fegebank vom Deutschen Hochschulverband gewählt

"Wissenschaftsministerin des Jahres"

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank ist zur „Wissenschaftsministerin des Jahres“ gewählt worden. Das gab der Deutsche Hochschulverband am Montag bekannt. So wurde Fegebanks Wissenschaftspolitik im sogenannten „Minister-Ranking“ des Hochschulverbandes mit der Note 2,5 am besten bewertet. Rund 3.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DHV hatten dafür an einer Online-Abstimmung teilgenommen. Die durchschnittliche Bewertung der Ministerinnen und Minister in Deutschland entspricht mit der Note 3,24 nur einem „befriedigenden Minus“.