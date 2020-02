Blaulicht

09:39 Uhr | 10.02.2020

Orkantief "Sabine"

Baum stürzt auf Villa in Blankenese

Im Treppenviertel in Blankenese ist am Sonntagabend ein Baum auf ein Haus gekippt. Dabei wurde das Dach eingerissen und auch mehrere Wände sackten ein. Die Familie befand sich zuhause, verletzt wurde aber niemand. Insgesamt musste die Feuerwehr wegen Orkantief „Sabine“ gestern Nachmittag und in der vergangenen Nacht über 300 Mal ausrücken.