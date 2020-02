Stadtgespraech

17:17 Uhr | 09.02.2020

Bahn: Fernverkehr bundesweit eingestellt

Orkantief Sabine sorgt für Beeinträchtigungen

Das Orkantief „Sabine“ sorgt derzeit für erhebliche Einschränkungen im Hamburger Fernverkehr. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr bundesweit eingestellt. Die Deutsche Bahn rät, bis Dienstag geplante Zugreisen zu verschieben. Wie die Bahn bekannt gab, behalten Zugtickets ihre Gültigkeit und können bis zum 18. Februar genutzt werden. Auch mehrere Fluggesellschaften haben zahlreiche Verbindungen für heute und morgen von und nach Hamburg gestrichen. Die Fluggesellschaft „Eurowings“ hat für die Dauer des Sturms ihren gesamten Flugbetrieb im Norden eingestellt. Reisende werden gebeten, sich laufend bei ihrer Airline über den Flugstatus zu informieren. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht mit Sturmböen von bis zu 130 km/h. Die Feuerwehr warnt vor umherfliegenden Gegenständen und rät sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Laut Hamburger Schulbehörde findet der Unterricht am morgigen Montag regulär statt. Eltern können ihre Kinder jedoch vom Unterricht abmelden, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheint.

Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für Norddeutschland, darunter auch Hamburg, herausgegeben. Sie gilt bis Montagmittag 12 Uhr. Erwartet werden am Abend und in der Nacht orkanartige Böen oder Orkanböen zwischen 110 und 130 km/h (Bft 11-12). In der zweiten Nachthälfte von Nordwesten etwas nachlassend, jedoch weiterhin stürmisch.