Gesellschaft

18:52 Uhr | 07.02.2020

"Together for a better internet"

Safer Internet Day am Dienstag

Seit 2004 gibt es den Safer Internet Day für mehr Sicherheit im Internet. Am kommenden Dienstag ist es wieder so weit. Das diesjährige Thema ist "Idol im Netz - Influencer und Meinungsmacht". Monika Zöllner spricht darüber mit Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt HSH.