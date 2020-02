Sport

18:52 Uhr | 07.02.2020

25 Schulen treten gegeneinander an

Jr. NBA-Schulliga kommt nach Hamburg

Die Basketball-Schulliga der Jr. NBA League kommt in die Hansestadt. Bei dem ligaähnlichen Wettkampf treten 25 Hamburger Schulen gegeneinander an. Jede Schule repräsentiert dabei eine zugeloste NBA-Mannschaft. Damit ist Hamburg die erste Stadt in Deutschland, in der die Liga ausgerichtet wird. Dabei arbeitet die NBA mit den Hamburg Towers, dem Deutschen Basketball Bund und dem Hamburger Basketball-Verband zusammen. Nach der Saison gehen die Mannschaften dann in die Playoffs. Das Finale wird in der Inselparkhalle, der Spielstätte der Towers ausgetragen.