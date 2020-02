Politik

17:40 Uhr | 07.02.2020

Außergewöhnlich viele Partei-Austritte

Thüringer Wahl Eklat trifft Hamburger FDP

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl trifft der Thüringer Wahl Eklat die Hamburger FDP schmerzlich. So verzeichnet die Hamburger FDP außergewöhnlich viele Austritte von Parteimitgliedern. Auch sollen in ganzen hamburger Straßenzügen FDP Plakate abgerissen worden sein. Ein Großplakat musste innerhalb der letzten beiden Tage zweimal erneuert werden, so ein Sprecher der FDP Fraktion.