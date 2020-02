Blaulicht

Kriminalstatistik 2019 vorgestellt

Weniger Straftaten in Hamburg

In Hamburg gibt es so wenig Straftaten wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das geht aus der heute veröffentlichten Kriminalstatistik der Polizei Hamburg hervor. Insgesamt 210.832 Delikte wurden 2019 in der Hansestadt verzeichnet. Damit sinkt die Anzahl bereits im vierten Jahr in Folge. Bei Drogen- und Betrugsfällen ist die Anzahl der Delikte jedoch gestiegen. Die Aufklärungsquote erreichte mit 46,7 Prozent den höchsten Stand seit zehn Jahren. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zeigte sich mit den Zahlen zufrieden, betonte jedoch auch, die Anzahl der Straftaten in Hamburg noch weiter senken zu wollen.