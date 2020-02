Stadtgespraech

14:25 Uhr | 07.02.2020

Bisher insgesamt 1.233 Fälle

Zahl der Grippe-Infektionen gestiegen

Die Zahl der Grippe-Infektionen in Hamburg ist im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegen. So registrierte das Institut für Hygiene und Umwelt in den ersten fünf Wochen des Jahres insgesamt 1.233 Fälle von Infektionen mit dem Influenzavirus. Im vergangenen Jahr waren es hingegen nur 623 Fälle. Mit dem Corona-Virus hat sich in Hamburg hingegen nach wie vor niemand infiziert.