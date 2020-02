Stadtgespraech

17:59 Uhr | 06.02.2020

Xing-Geschäftsführer übernimmt die Zeitung

Zukunft der Mopo gesichert

Nach wochenlangem Bangen haben die Mitarbeiter der Hamburger Morgenpost nun endlich Gewissheit. Ab dem 1. März wird die „Mopo“ von Xing-Geschäftsführer Arist von Harpe übernommen. Das ist den Mitarbeitern heute mitgeteilt worden. In einer ersten Stellungnahme erklärte Von Harpe: “Die MOPO wird weiterleben! Ich glaube an das Potenzial der Marke, den Menschen hier in Hamburg ist die MOPO wichtig.” Die Mitarbeiter zeigten sich heute sichtlich erleichtert. Zuletzt war der Verkauf des Online-Portals mopo.de an die Funke Mediengruppe gescheitert