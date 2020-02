Stadtgespraech

16:25 Uhr | 06.02.2020

Rund 800 Aussteller

Reise- und Freizeitmesse Oohh! gestartet

Auf der Reise- und Freizeitmesse Oohh! stellen aktuell rund 800 Unternehmen und Verbände aus etwa 40 Ländern die neusten Trends aus den Bereichen Reisen, Rad, Caravaning, Kreuzfahrt, Fotografie und Autos vor. Offizielles Partnerland in diesem Jahr: Die USA. Der Veranstalter erkennt auch in diesem Jahr einen Trend im Reiseverhalten der Deutschen. Noch bis Sonntag läuft die Messe hier in Hamburg.