Blaulicht

16:21 Uhr | 06.02.2020

40 Einsatzkräfte vor Ort

Brand auf Wohnmobilstellplatz

Auf einem Wohnmobilstellplatz in Wilhelmsburg ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Als die insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr dort eintrafen, fanden sie drei brennende Wohnmobile vor. Im Verlauf der Löscharbeiten explodierten mehrere, in den Wohnmobilen gelagerte Gasflaschen, das Feuer konnte jedoch trotzdem schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.