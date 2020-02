Politik

15:09 Uhr | 06.02.2020

AFD Spitzenkandidat Dirk Nockemann im Gespräch

Nach Kemmerich-Wahl in Thüringen:

Die Ereignisse aus Thüringen überschlagen sich. Nachdem der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich gestern mit Stimmen der AFD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, stehen nun wohl Neuwahlen in Thüringen an. Die Ereignissen sorgen auch hier in Hamburg 2 Wochen vor der Bürgerschaftswahl für heftige Reaktionen.