12:31 Uhr | 06.02.2020

Xing-Geschäftsführer übernimmt Mopo

"Hamburger Morgenpost" findet Käufer

Nach wochenlangem Bangen haben die Mitarbeiter der Hamburger Morgenpost nun endlich Gewissheit. Ab dem 1. März wird die „Mopo“ von Xing-Geschäftsführer Arist von Harpe übernommen. Das ist den Mitarbeitern heute mitgeteilt worden. In einer ersten Stellungnahme erklärte Von Harpe: “Die MOPO wird weiterleben! Ich glaube an das Potenzial der Marke, den Menschen hier in Hamburg ist die MOPO wichtig.” Die Mitarbeiter zeigten sich heute sichtlich erleichtert.