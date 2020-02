Gesellschaft

12:15 Uhr | 06.02.2020

Demonstration in der Innenstadt

Nach politischen Entwicklungen in Thüringen:

In der Hamburger Innenstadt haben gestern Abend rund 1.500 Menschen gegen die politischen Entwicklungen in Thüringen demonstriert. Dort war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AFD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Demonstranten sehen darin einen „historischen Tabubruch“ und warnten vor einem Rechtsruck in Deutschland. Der Protest war von den Jusos und einigen linken Gruppen organisiert worden.