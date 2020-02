Gesellschaft

19:45 Uhr | 05.02.2020

Initiative will fachlichen Austausch fördern

Hamburger Klimarat gegründet

Um die Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschleunigen, ist nun ein Hamburger Klimarat gegründet worden. Die Initiative will einen informellen, fachlichen Austausch zwischen den Mitgliedern über die Fortschritte und Hindernisse von Maßnahmen sowie den Stand der Wissenschaft fördern. Der Rat versteht sich nicht als politisches Gremium und will keine offiziellen Forderungen formulieren. Er will vielmehr Projekte zum Klimaschutz voran bringen und der Öffentlichkeit als Dialogpartner zur Verfügung stehen.