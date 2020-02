Politik

18:04 Uhr | 05.02.2020

"Ottensen macht Platz"

Autofreies Ottensen: Überwiegend positive Rückmeldungen

Wie geht es weiter mit der autofreien Zone in Ottensen? Darüber wird am 20. Februar in der Bezirksversammlung abgestimmt. Knapp zwei Wochen vorher hat das Bezirksamt Altona heute die mit Spannung erwarteten Evaluationsergebnisse der TU Hamburg vorgestellt.