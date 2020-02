Verkehr

16:11 Uhr | 05.02.2020

Karte kostet 30 Euro im Monat

Neues BonusTicket für Auszubildende

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres im August können Azubis die Busse und Bahnen in Hamburg zu deutlich günstigeren Preisen nutzen. Das neue "BonusTicket" kostet 30 Euro im Monat und gilt für alle Bereiche des HVV. Für ein gleichwertiges Ticket mussten die Auszubildenden bisher bis zu 165 Euro im Monat bezahlen. Das neue Ticket wird zum Teil vom Hamburger Senat und den Ausbildungsbetrieben finanziert, die sich mit einem monatlichen Zuschuss von jeweils zwanzig Euro an den Kosten beteiligen. Mit dem Ticket wollen der Senat und die Unternehmen die Berufsausbildung in Hamburg attraktiver machen. Derzeit gibt es rund 54.000 Auszubildende in Hamburg.