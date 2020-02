Stadtgespraech

15:17 Uhr | 05.02.2020

Fassade soll Feinstaubbelastung senken

Erste stickoxidbindende Textilfassade

Am Campus des Unternehmens ECE in Poppenbüttel ist heute die weltweit erste stickoxidbindende Textilfassade in Betrieb gegangen.Vorgestellt wurde das Pilotprojekt unter anderem von Finanzsenator Andreas Dressel und dem ECE-Geschäftsführer. Ziel des Projektes ist es, die Wirksamkeit der 80 Quadratmeter großen Textilfassade unter Praxisbedingungen zu testen. Mit der Fassade sollen Stickoxide gebündelt werden, um so die Feinstaubbelastung in der Stadt zu senken. Gekostet hat die Textilfassade rund 90.000 Euro. Das Umweltprojekt wird von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen begleitet.