Stadtgespraech

18:23 Uhr | 04.02.2020

Vorwürfe an Hamburger Kita

Auswirkungen des Coronavirus

Die Zahl der Infizierten und Toten durch das Coronavirus steigt. Hier in Deutschland sind aktuell 12 Menschen mit dem neuen Virus infiziert, die meisten sind weitestgehend symptomfrei. Hier in Hamburg ist auch weiterhin kein Fall bestätigt worden. Doch trotzdem beschäftigt das neue Virus die Hamburger. So erhebt nun ein Hamburger Familienvater Vorwürfe gegen die deutsch-chinesische Kita in Eimsbüttel.