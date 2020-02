Gesellschaft

09:36 Uhr | 04.02.2020

Nach Abbruch von "Ottensen macht Platz"

"Ottenser Gestalten" mit eigenen Vorschlägen

Die Initiative „Ottenser Gestalten“ fordert ein flächendeckendes Tempo 30 Limit für den gesamten Stadtteil sowie ein „intelligentes“ Einbahnstraßensystem. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Nach dem Abbruch des Projektes „Ottensen macht Platz“ am Montag hatte die Initiative nun eigene Vorschläge für eine umweltfreundliche Mobilität im Stadtteil formuliert. Am fünften Februar sollen die Ergebnisse der Auswertung des autofreien Projektes bekannt gegeben werden. Am 20. Februar wird die Bezirksversammlung Altona dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse über das weitere Vorgehen entscheiden.