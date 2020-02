Politik

18:07 Uhr | 03.02.2020

Europäische Bewegung

Bürgerschaftswahl 2020: Wer ist Volt?

Drei Wochen vor der Wahl kommt man auf den Hamburger Straßen nicht mehr an den zahlreichen Wahlplakaten vorbei. SPD, Grüne, CDU, FDP, Linke und AfD haben tausende Plakate aufgestellt. Doch auch eine weitere Partei spielt in Sachen Wahlplakaten bei den Großen mit – obwohl sie nicht in der Bürgerschaft sitzt. Wie schafft Volt das, und wer sind die eigentlich?