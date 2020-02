Politik

17:57 Uhr | 03.02.2020

Erweiterung des Antoni-Parks-Park Fiction

Grüne stellen Konzept für neuen Park vor

Die Grünen haben heute ein Konzept für die Erweiterung des Antoni-Parks-Park Fiction am St. Pauli Fischmarkt vorgestellt. Nach diesen Plänen soll das Gelände bis zum Elbufer erweitert werden. Aktuell wird die Fläche am Wochenende für den Fischmarkt und sonst als Abstellplatz für Wohnmobile genutzt. Außerdem plant die Partei weitere Parks und Grünflächen in der Hansestadt auszubauen.