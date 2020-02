Stadtgespraech

16:38 Uhr | 03.02.2020

Schulsenator kündigt Gesetzesänderung an

Gericht: Berufsschülerin darf vollverschleiert zur Schule

Berufsschülerin darf sich weiter vollverschleiern: Das Oberverwaltungsgericht hat heute die Beschwerde der Stadt Hamburg zurückgewiesen. Die Schulbehörde hatte die Vollverschleierung einer 16-jährigen Berufsschülerin verhindern wollen. Dafür gebe es jedoch keine gesetzliche Grundlage, so das Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz. Der Schulsenator kündigte an, das Schulgesetz ändern zu wollen.