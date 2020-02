Gesellschaft

12:54 Uhr | 03.02.2020

Zur Unterstützung von Angehörigen

Hamburg soll Pflegenotruf bekommen

Hamburg soll einen Pflegenotruf bekommen. Das hat die Gesundheitsbehörde bekannt gegeben.Damit sollen Angehörige von Pflegebedürftigen in Krisensituationen unterstützt werden. Insbesondere bei kurzfristig auftretenden Krankheitsfällen oder Überforderung der Angehörigen könnte der Pflegenotruf eine erste Orientierungshilfe bieten. In dringenden Notfällen sollen über die Nummer auch Pflegekräfte in Wohnungen geschickt werden können. Nach Plänen der Gesundheitsbehörde soll der Pflegenotruf im kommenden Jahr starten.