Gesellschaft

08:31 Uhr | 03.02.2020

SPD und Grüne wollen Hamburgs Sport fördern

300.000 Euro für Vereins-Sportanlagen

SPD und Grüne wollen mit rund 300.000 Euro Hamburgs Vereins-Sportanlagen fördern. Der NDR berichtet, dass mit dem Geld der Betrieb von allen 34 Sportanlagen in den sieben Bezirken gewährleistet werden könne. Seit 2005 mussten die Vereine ihre Plätze selbst bewirtschaften. Der rot-grüne Antrag zur Förderung soll am 12. Februar in der Bürgerschaft beschlossen werden.