Stadtgespraech

16:00 Uhr | 02.02.2020

Das ist diese Woche los in Hamburg

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

Aufgepasst, ihr Lieben! Auch in dieser Woche ist wieder einiges los bei uns in der Stadt und ihr könnt wie immer einige heiß begehrte Tickets abstauben, unter anderem für Holiday on Ice!!!

- Holiday on Ice

- Harry Potter und das verwunschene Kind

- Ohh Freizeitwelt Messe 2020

- WURST

- Lejo

Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen? Dann schickt uns wie immer eine Nachricht an citykompass@hamburg1.de oder kommentiert hier bei Facebook unseren Kompass. Viel Glück!