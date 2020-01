Gesellschaft

18:39 Uhr | 31.01.2020

"Starke Kinder Kiste"

Diese Kiste soll Kinder schützen

Ca. 12.000 Fälle von Kindesmissbrauch gibt es jährlich in Deutschland. Die geschätzte Dunkelziffer von sexueller Gewallt an Kindern beträgt über 800 missbrauchte Kinder täglich, 300.000 Fälle im Jahr. Dagegen helfen soll eine Kiste, die heute in der Kita Wagnerstraße vorgestellt wurde.