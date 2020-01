Stadtgespraech

17:25 Uhr | 31.01.2020

Wohnungen, Gemeinschaftsräume und Gewerbeflächen

Parkhaus wird zu Wohnhaus

Auf dem Grundstück des bisherigen Parkhauses an der Neuen Gröningerstraße in der Hamburger Altstadt entsteht in den kommenden Jahren ein neues nachhaltiges Bauprojekt. Neben rund 70 Wohnungen im Mietwohnungsbau sind Gemeinschaftsräume für das Quartier und die Nachbarschaft vorgesehen, außerdem Gewerbeflächen für Einzelhandel und kulturelle Angebote. Wie die neue Gestaltung des Parkhauses in Zukunft aussehen wird, entscheidet ein architektonischer Wettbewerb bestehend aus mindestens fünf Teilnehmern.