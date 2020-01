Gesellschaft

14:05 Uhr | 31.01.2020

Bundesärztekammer kritisiert Krankenhäuser

Kritik an Corona-Vorbereitung

Hamburg sieht sich nach wie vor gut für das drohende Corona-Virus aufgestellt. Die Hansestadt hält ausreichend klinische Einrichtungen vor, um Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Symptomen zu versorgen, so die Gesundheitsbehörde. Dagegen hält die Bundesärztekammer die Krankenhäuser nicht für ausreichend vorbereitet auf das Virus. So fehlten etliche Einzelzimmer mit Vorschleusen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte gestern den internationalen Notstand ausgerufen. In Hamburg gibt es aktuell noch keinen bekannten Fall einer Infizierung.