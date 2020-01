Stadtgespraech

12:39 Uhr | 31.01.2020

Großer Ansturm im Levantehaus

500 Karten für "Harry Potter" verschenkt

Großer Ansturm: Im Levantehaus in der Mönckebergstraße sind heute 500 Karten für das Musical „Harry Potter“ - Das verwunschene Kind - verschenkt worden. Hunderte Menschen tummelten sich im Levantehaus um eine Karte für die Generalprobe am 3. und 4. Februar zu ergattern. Bereits einen Abend vorher standen die ersten Fans Schlange. Ab dem 15. März wird das Musical offiziell in Hamburg aufgeführt..