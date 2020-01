Sport

17:39 Uhr | 30.01.2020

Handball-Star kehrt mit Kiel nach Hamburg zurück

Duvnjaks Wiedersehen mit seinem HSV

Der HSV Hamburg hat gestern die Weltspitze des Handballs in der Sporthalle Hamburg empfangen. Als letzter Härtetest vor dem Start in die zweite Saisonhälfte war der Rekordmeister THW Kiel zu Gast. Und obwohl der halbe Kader gerade erst von der Europameisterschaft zurück ist, reisten die Zebras mit der Topbesetzung an. Für einen Weltstar auf Kieler Seite ein ganz besonderes Spiel.